МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Рестораны и бары в России фиксируют дефицит импортного бутылочного пива, причем страдает не только ассортимент — на эту продукцию еще и поднялись цены, а в Москве этот напиток стали чаще наливать в бокал объемом 0,4 литра вместо 0,5 литра, заявили РИА Новости представители отрасли. Продажи пива в России упали за девять месяцев на 4,2 процента

"Бутылочное пиво (импортное — ред.) возросло в стоимости. На конечную цену накладываются затраты на логистику. Плюс к этому такое бутылочное пиво — на данный момент — настоящий дефицит. Оно если и появляется, то локально и редко", — заявил ресторатор, соучредитель московских баров Stereo People Group Андрей Третьяков.

С этим мнением согласился и шеф-бармен столичных ресторанов Folk и Amber Артем Кузин. "Цены поднялись на 20-25%. Импортного пива становится меньше", — сказал он, добавив, что сейчас активно происходит импортозамещение. "Российские компании Dream Team, "Заговор" даже увеличили свой оборот. Также можно отметить, что и потребление пива увеличилось", — уточнил Кузин.

Стоимость пива выросла не только в Москве, но и в некоторых ресторанах Сочи. "Ценник в нашем ресторане отнюдь не народный, на разливное пиво с весны цены выросли в среднем на 100 рублей", — отметил шеф-бармен D.O.M (Cочи) Сергей Конаков.

При этом шеф-бармен холдинга Pinskiy&co Имам Гаджимагомедов рассказал РИА Новости, что цены на короткий период действительно взлетели, но сейчас рынок выровнялся, и они стали более стабильными. "Чего, конечно, не скажешь про ассортимент — он продолжает оставаться стихийным и непредсказуемым из-за изменившихся условий и сроков поставок. Импорт сейчас в основном встречается в бутылках, а вот все, что на кранах, как правило, наш российский и вполне достойный крафт", — сказал он.

В то же время в ресторанах Saiko и Grace Bistro рассказали, что не поднимали цен. "Бутылочное пиво мы по-прежнему продаем от 330 до 450 рублей. Цены с весны не поднимали. Поддерживаем российского производителя и стараемся выбирать наиболее гастрономичные, с точки зрения вкуса, сорта. Также в барной карте есть китайское пиво. В среднем сейчас продаем 20-23 литра в месяц, для нас это нормально – наши гости в основном пьют вино и коктейли", — сказала управляющая рестораном Saiko Сабина Юсубова.

ОБЪЕМ МЕНЬШЕ — ЦЕНЫ ТЕ ЖЕ

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что некоторые пабы столицы в попытке сэкономить переходят с пива объемом 0,5 литра на 0,4 литра не снижая цен. "Пиво объемом 0,4 литра встречалось и раньше, просто в меньших количествах. В 90-х вообще была пинта объемом 0,6 литра. А потом все перешли на 0,5 литра и 0,3 литра, и это стало стандартом. Разливая в пол-литровые стаканы пиво объемом 0,4 литра, некоторые пабы таким образом пытаются сэкономить", — сказал он.

"Но так как соответствующих объему 0,4 литра бокалов практически нет, то посетители сразу понимают, что налито на 20% меньше, и начинают скандалить. В этом году уклон в эту сторону стал более заметен, но это не повальная ситуация, а единичные случаи", — добавил омбудсмен.

При этом шеф-бармен холдинга Pinskiy&co пояснил, что если речь про пиво на розлив, все зависит от концепта ресторана. "Если ресторан специализируется на пиве, то объемы не изменились, чаще наливают все те же 0,5 литра, а если пиво не является головной темой проекта, то рестораны вправе сами выбирать объем напитка", — указал Гаджимагомедов.

Так, шеф-бармен ресторанов Folk и Amber сообщил, что их заведения перешли на объем 0,4 литра, уточнив, что "так более выгодно разливать по бокалам". Помимо этого, там также перешли на объем 0,33 литра в бутылочном пиве. "Так быстрее выпивается, при этом пиво остается более газированным и не так быстро выдыхается", — объяснил переход Кузин.

В свою очередь в ресторанах Grace Bistro и D.O.M отметили, что объем не снижали.