МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российские бренды одежды и обуви занимают торговые площади уходящих из страны представителей западного люкса, в том числе в центре Москвы, однако на стоимости товаров это не должно отразиться, рассказала РИА Новости генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Мантуров рассказал о перспективах возвращения ушедших из России компаний

"Да, наиболее популярные зоны: Столешников переулок (примеры: 12Storeez, Oskelly), район Патриарших прудов (Country Textile, Sorelle, YuliaWave, Daniil Berg, "Крестецкая строчка"), Петровка/Дмитровка (Nude Story, Concept store Petrovka 15, Fashion Rebels Life, Nikita Efremov, KicksTown, Aline, Gresso)… И в других зонах центра города: VipAvenue, 31 Gate, Le Journal Intime, Post Post Scriptum", — сказала она в ответ на вопрос о том, наблюдается ли тенденция к перемещению отечественных миддл-ап и люксовых брендов на места уходящего западного люкса.

При этом, по словам эксперта, аренда таких локаций не отразится на финальной стоимости товаров. "Стоимость вещей рассчитывается не от аренды, а от конкурентного поля и спроса на бренд", — добавила Лебсак-Клейманс.

"В розничном бизнесе главный секрет успеха — это правильное месторасположение. Преимущество стрит-ритейла — это уникальность каждого места, возможность создать атмосферу эксклюзивности и авторской эстетики… И дорогая аренда вполне оправдана, если месторасположение магазина обеспечивает трафик целевых покупателей бренда… Витрины, обращенные к "правильным" пешеходам, конвертируются в большое количество покупок, рост среднего чека и в итоге в рост оборотов", — уточнила она.

Однако аренда не должна составлять более 15-20% от оборота, поэтому компания должна понимать сколько она может себе позволить платить за аренду. В стрит-ритейле, в отличие от торговых центров, фиксированная ставка аренды, а не процент от оборота. Лебсак-Клейманс также уточнила, что сегодня ставки аренды стрит-ритейла примерно на 25-30% меньше, чем до пандемии, а количество вакантных площадей выросло — владельцы более открыты к переговорам и компромиссам.

В марте модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие сообщили о том, что временно закрывают свои бутики в России. В массовом сегменте о приостановке работы своих магазинов сообщили Marks & Spencer (M&S) и корпорация Inditex, которая была представлена магазинами под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Также крупная сеть Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года.