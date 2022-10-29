МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 17 по 23 октября снова перешел к снижению, потеряв 1,3 пункта и опустившись до 94,4 пункта. В России за неделю подешевели яблоки, лук, морковь и капуста

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос по перчаткам (на 6%, до 142 рублей) и медицинским маскам (на 5%, до 104 рублей). Снизился он по кусковому мылу (на 7%, до 96 рублей), лимонам (на 6%, до 34 рублей), гречке (на 4%, до 101 рубля), антисептикам (на 2%, до 206 рублей) и туалетной бумаге (на 1%, до 99 рублей). Эксперт сравнила опасность "цербера" с другими штаммами COVID-19

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,3 пункта — до 94,4 пункта.

После небольшого роста объема покупок товаров из "коронавирусного набора" на неделе с 10 по 16 октября, на прошлой неделе продажи вновь снижались в рамках цикличности спроса, отметили аналитики "Платформы ОФД".