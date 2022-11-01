ПАРИЖ, 1 ноя — ПРАЙМ. Бананы — один из наиболее потребляемых фруктов во Франции (700 тыс тонн в год) — могут вырасти в цене в 2023 году из-за увеличения затрат на электроэнергию, передает во вторник телеканал BFMTV. СМИ рассказали о дефиците лекарств и продуктов питания в США

Сообщается, что продажа бананов уже отягощена затратами на перевозку, упаковку и удобрения. Кроме того, когда фрукт помещают в камеры для дозревания, он требует большого количества электроэнергии. В связи с ростом цен на энергоносители затраты на дозревание бананов также сильно вырастут.

По данным телеканала, бананы в 2023 году могут подорожать на 20%.

"Этот сектор уже более года страдает от роста затрат на удобрение, упаковку и перевозку. Электроэнергия станет дополнительным фактором, который создаст большие трудности", — заявил президент Межотраслевой ассоциации бананов (AIB) Филипп Понс.

Ранее сообщалось, что фуа-гра во Франции подорожает на 25% к зимним праздникам. Производство деликатеса сократится в стране примерно на 30% в 2022 году из-за птичьего гриппа.