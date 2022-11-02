МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Средняя цена постельного белья в России с начала года сократилась почти на 5% и по результатам третьего квартала составила 1306 рублей, сообщил РИА Новости оператор системы "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Россиянам рассказали, кого коснутся изменения в ПТС с 1 ноября

"Средняя цена на постельное белье в России по итогам 3 квартала составила 1306 рублей. В сравнении с началом года оно подешевело почти на 5%. В категории столового белья средняя цена находится на уровне 410 рублей, что также примерно на 5% ниже, чем в начале года. Цена кухонного и туалетного белья, наоборот, выросла на 1% в сравнении с первым кварталом, то есть с 241 до 243 рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отечественное производство домашнего текстиля растет. Так, за третий квартал оно увеличилось на 20% — до 27,3 миллиона единиц товаров. Больше всего постельного и столового белья в России производится в Ивановской области, Москве и Московской области, а кухонного и туалетного белья – в Москве, Ростовской и Владимирской областях.

"Из представленных в России в третьем квартале товаров в этом сегменте меньше половины произведены внутри страны – 47,4%. Это связано с тем, что импорт текстиля для дома не только продолжается, но и увеличивается", — приводятся в сообщении слова руководителя товарной группы "Легкая промышленность" ЦРПТ Анны Петрушиной.

По ее словам, в третьем квартале в Россию из-за рубежа было ввезено почти 29 миллионов единиц домашнего текстиля — на 34% больше, чем во втором квартале (21,5 миллиона единиц), и на 24% больше, чем в первом (23,2 миллиона).

Ключевыми поставщиками текстиля для дома в Россию стали Узбекистан, Китай, Туркмения, Пакистан и Турция.

"Имеющихся на конец третьего квартала в обороте товаров при сохранении текущих темпов потребления хватит более чем на год – на 16 месяцев. При этом и производство, и импорт продолжаются", — добавила Петрушина.