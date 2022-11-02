АФИНЫ, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство Греции со 2 ноября вводит меры по обеспечению низких цен на группу потребительских товаров из так называемой "корзины домохозяйств", определяемых министерством развития и инвестиций. Премьер Греции назвал причину снижения цен на газ

В соответствии с министерским постановлением, "корзина" включает 51 категорию товаров, при этом каждая сеть супермаркета будет самостоятельно выбирать коды продуктов, которые будут включены в корзину, и цены на них.

В "корзину домохозяйств", в частности, входят рис, хлеб для тостов и обычный хлеб, макароны, мука, замороженная рыба, мясо, молоко, йогурт, сыр, растительное масло – оливковое и подсолнечное, сахар, детское питание, средства личной гигиена и моющие средства, корм для собак и для кошек.

Эти продукты будут маркироваться специальным знаком министерства развития, размещаемым как на прилавках, так и в рекламе компаний.

Товары, входящие в потребительскую корзину, в приоритетном порядке будут проверяться на соответствие положению о недобросовестной спекуляции.

Супермаркеты могут менять продукты в списке еженедельно.

"Мы обеспечиваем основными продуктами наиболее уязвимые слои населения. "Корзина домохозяйства будет обновляться каждую неделю", а потребители будут иметь возможность получать информацию о ценах в электронном виде", — сказал министр развития Адонис Георгиадис в эфире греческого общественного телевидения ERT. В Греции оценили перспективы газового хаба в Турции

Георгиадис сказал, что каждая сеть ежедневно отправляет цены в министерство и выбирает продукты, которые будут включены в корзину и будет продаваться по более низким ценам по сравнению с соответствующими брендовыми продуктами. Каждая сеть супермаркетов будет решать сама, включать ли в список из 50 товаров товары под собственной торговой маркой.

По словам Георгиадиса, министерство не устанавливает цены на продукцию, чтобы производители не продавали себе в убыток.

Говоря об инициативе по ограничению дороговизны продуктов питания, Георгиадис заявил, что "рост цен является результатом не грязной корысти, а глобальной инфляции".

Президент Греческой конфедерации профессионалов, ремесленников и торговцев (GSEVEE) Йоргос Кавватас в ходе дискуссии заявил, что с этой инициативой товарооборот "смещается" в сторону супермаркетов, и власти забывают о небольших продуктовых магазинах, фруктовых и овощных лавках, мясных лавках, пекарнях".

"С помощью этой инициативы мы ведем потребителей туда, где контролируется 85% розничного товарооборота, и мы позволяем предприятиям закрыться одному за другим. 205 пекарен были закрыты, а мы гоним покупателей в супермаркеты, чтобы получить не хлеб, а замороженное тесто, или выгоняем их из мясной лавки и гоним в супермаркет, чтобы получить стандартный продукт", — сказал Кавватас.