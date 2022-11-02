МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ включило алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Экономика России в третьем квартале снизилась на 4,4 процента

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса… при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации… После группы 06 ТН ВЭД ЕАЭС дополнить строкой следующего содержания: Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус", — говорится в приказе.

Уточняется, что перечень разрешенных для параллельного импорта товаров дополнен рядом брендов например, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo, Jack Daniels, Jagermeister и другими (группа кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2208).