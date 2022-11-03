МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Турецкая компания Vestel, которая специализируется на выпуске бытовой техники, сможет снова нарастить долю на российском рынке, и при хорошей маркетинговой политике она будет достаточно велика, такое мнение высказал РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. В Узбекистане договорились о поставках электротехники торговым сетям России

Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщила, что турецкий производитель бытовой техники и электроники Vestel (ему также принадлежат марки Vestfrost и Luxor) в ближайшей перспективе может возобновить производство в городе Александрове под Владимиром. По словам источников издания, компания намерена "расконсервировать производство в России", однако есть и вероятность продажи мощностей отечественной компании.

"На мой взгляд, возобновление производства Vestel выглядит логично, если компания не опасается каких-то санкций… Компания сможет нарастить свою долю на рынке. Сложно сказать, сколько она будет составлять к тому моменту, как компания запустит свое производство. При хорошей маркетинговой политике компания сможет на себя привлечь достаточно хорошую долю на рынке", — рассуждает Кусков.

Эксперт в связи с этим рассказал, что рынок крупной бытовой техники в России с февраля сильно изменился: "ушли крупные игроки, к которым мы привыкли, которые там присутствовали, такие как Samsung, Bosch, Electrolux и другие".

"Сейчас в основном в магазинах "М.Видео-Эльдорадо" до 90% присутствуют китайские бренды, также есть редкие поставки техники более сильных брендов, однако сейчас их доля крайне мала", — заключил Кусков.

В 2016 году Vestel сообщил, что закрывает свой завод в Александрове, "Вестел-CНГ", который был введен в эксплуатацию в 2003 году с суммарными инвестициями в 40 миллионов долларов. В 2013 году годовые мощности выпуска жидкокристаллических телевизоров составляли 1 миллион единиц, стиральных машин — 350 тысяч, холодильников — 500 тысяч. На предприятии было занято более 1,2 тысячи человек, работавших на производственной площадке в Александрове и в офисе продаж и маркетинга в Москве.