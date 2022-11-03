МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Усложнение лицензирования розничных продаж алкогольной продукции не способствовало сокращению нелегального оборота алкоголя в России, в связи с чем следует упростить для бизнеса процедуру получения данных лицензий, а также разрешить продавать алкоголь индивидуальным предпринимателям, говорится в материалах очередного ежегодного доклада уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. "Легенды Алтая" заменит уходящий из России Jägermeister

"До сих пор государство придерживалось принципа "чем сложнее и затратнее торговля алкоголем, тем лучше". Однако мы видим, что в условиях нашей страны с ее обширными территориями гораздо успешнее сработала бы ставка на увеличение количества легальных торговых точек. Надо особо подчеркнуть, что из 560 тысяч российских магазинов около 400 работают в форме ИП. Причем именно в сельской местности", — отмечает Титов.

Уточняется, что на данный момент стоимость лицензии на розничную продажу алкогольной продукции одинаковая как для сетевых магазинов, так и для сельских, вне зависимости от объемов продаж и вида реализуемого алкоголя, и составляет 65 тысяч рублей, а получить ее может только юридическое лицо. По данным омбудсмена, 45% сельских населенных пунктов в России не имеют магазинов с лицензией на алкоголь, поскольку стоимость и условия получения лицензий делают их недоступными для точек с малыми оборотами. Взамен существенно расширились каналы нелицензированной торговли, подчеркивается в материалах.

"Институт бизнес-омбудсмена поддерживает скорейшее принятие законопроектов, направленных на упрощение порядка лицензирования", — говорится в материалах.

В частности, речь идет о поправках в Налоговый кодекс и федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции". Среди основных положений — снижение размера госпошлины за розничную лицензию до 20 тысяч рублей с одновременным введением оплаты за каждую отдельную торговую точку, а также исключение требования к площади магазинов в сельской местности. При этом сама процедура выдачи становится цифровой, а право на лицензию получают в том числе и индивидуальные предприниматели.

В материалах поясняется, что эти меры должны позволить сократить объем нелегальной торговли алкоголем в стране. Так, по оценкам института бизнес-омбудсмена, в настоящее время треть крепкого алкоголя (34 миллиона декалитров) в России продается нелегально. При этом 47% оборота приходится на нелегальную водку, 28% — на спиртосодержащие жидкости и суррогаты, еще 25% — на самогон. Кроме того, около 65% всех продаж нелегального алкоголя совершается через традиционные розничные точки.