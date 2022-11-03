МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Производитель косметики L'Oreal SA заявил, что не замораживал расходы на рекламу в Twitter, опровергнув опубликованное ранее в среду сообщение Financial Times, ссылавшейся на осведомленные источники. Маск назвал Twitter коллективным сверхразумом

"L'Oreal SA не принимала никаких решений о приостановке расходов на рекламу в Twitter", — сообщил Reuters в электронном письме представитель компании.

Twitter пока не ответил на просьбу Reuters о комментарии.

На прошлой неделе ведущий американский автопроизводитель General Motors Co заявил, что временно приостановил платную рекламу в Twitter после того, как Илон Маск завершил сделку по приобретению этой социальной сети.

В открытом письме рекламодателям на прошлой неделе Маск заявил о своем желании превратить Twitter в "наиболее уважаемую рекламную платформу в мире".

Продажи рекламы во 2-м квартале обеспечили Twitter более 90% выручки. В ходе презентации для рекламодателей в мае некоторые рекламные агентства и бренды выразили сомнения относительно будущего Twitter.

Косметическая группа владеет такими популярными брендами, как Maybelline и Lancome.