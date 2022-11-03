МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Сеть "Вкусно — и точка" отмечает увеличение числа заказов кофейных напитков в своих ресторанах: продажи выросли на 8% по сравнению с февралем, когда сеть еще относилась к американской McDonald's, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Вкусно — и точка" зарегистрировала варианты логотипа для своей доставки

"Вкусно — и точка" отмечает увеличение числа заказов кофейных напитков в предприятиях сети. Так, в период с июня по ноябрь посетители сети купили за основным прилавком и в кафе более 38 миллионов чашек кофе. Таким образом, продажи кофейных напитков увеличились на 8% в сравнении с показателями февраля 2022 года", — рассказали в компании.

Там сообщили, что для приготовления кофейных напитков было использовано более 450 тонн кофейных зерен, основным поставщиком которых является компания "МилФудс" (бывшая Paulig).

В пресс-службе добавили, что наиболее востребованным напитком традиционно является капучино — его было продано около 10 миллионов порций. Выросла популярность и других позиций меню кафе. Так, посетители сети стали чаще заказывать горячий шоколад. С августа во всех точках было продано более 250 тысяч порций.

Концепция кафе в предприятиях "Вкусно – и точка" возобновила свою работу в начале августа. В меню вошел широкий ассортимент кофейных напитков, включая позиции на растительной основе, а также выпечка, чиабатты и десерты.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Сегодня сеть представлена уже в 62 регионах России. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети.