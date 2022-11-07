МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Стоимость большинства видов рыбы в центральной России на прошлой неделе не изменилась, однако минтай и селедка немного подешевели, сообщило Росрыболовство. Россиян предупредили, что подорожает к Новому году

Согласно данным на 7 ноября, стоимость замороженного минтая снизилась на 1,7 процента — до 113 рублей за килограмм, атлантической сельди — на 2,4 процента, до 120 рублей за тот же вес.

Неделей ранее цена этих видов рыбы также снижалась — на 0,9% и 1,6% соответственно. Как уточнили в Росрыболовстве, этому способствует поступление на рынок рыбы свежего вылова по более низким ценам.

Оптовая цена на мойву снизилась к 7 ноября на 4,2 процента и составила 115 рублей за килограмм. С начала года по конец октября эта рыба подешевела на четыре процента.

Атлантическая скумбрия в опте в среднем стоила столько же, сколько неделю назад — 160 рублей за килограмм, а за неделю до этого — подешевела на три процента.

Стабильными оставались цены в Дальневосточном регионе на:

тихоокеанскую треску — 210 рублей за килограмм;

камбалу — 68 рублей за килограмм.

На северо-западе страны не изменились цены на пикшу — 200 рублей за килограмм, треску — 250 рублей, атлантическую сельдь — 107 рублей.