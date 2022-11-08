МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Отечественные маркетплейсы начали продавать карты для пополнения счета и оформления подписки PlayStation Plus в иностранной валюте — например, в евро, долларах и лирах, однако для iTunes еще доступны карты в рублях, убедился корреспондент РИА Новости. В Telegram появится платная подписка

В начале весны о приостановке продаж игровых приставок и работы магазина PlayStation Store объявила японская корпорация Sony. Владельцы игровых консолей столкнулись с проблемой покупки новых игр и продления подписки на уже приобретенные. Apple остановила поставки своей продукции в Россию еще в марте.

ПОДПИСКА НА PLAYSTATION И ITUNES ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙС

Сейчас на Wildberries можно приобрести подписку PlayStation Plus Extra на один, три и 12 месяцев. "С помощью турецкого магазина мы обходим санкции и даем вам возможность пользоваться привычными подписками на PS по более низким ценам и без ограничений… После оформления заказа вам придет карточка, на которой будет указан QR-код. После перехода по нему необходимо будет прислать фото карточки и фото о покупке из приложения Wildberries. Менеджер оперативно передаст вам данные", — указано в карточке товара.

Также на маркетплейсе доступны коды для активации подписки для Польши, однако в описании указано, что в подписке полное совпадение игр с русским переводом.

Подобные предложения представлены и на Ozon, где пользователи могут приобрести карты пополнения кошелька в евро для Германии, фунтах для Великобритании, долларах для США и другие. В некоторых карточках товара указано, что они подходят только для учетных записей указанного региона, в других же предлагается инструкция, чтобы подписка работала без ограничений. На "Яндекс Маркете" представлены также карты активации Sony PlayStation Network Plus для Финляндии.

Карты для пополнения iTunes на онлайн-площадках пока предлагаются только в рублях.

РЕТЕЙЛЕРЫ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ

Ранее во вторник газета "Коммерсант" заявляла о том, что "Связной", предлагает карты пополнения кошелька в игровом магазине PlayStation Store, деноминированные в долларах, а также для оплаты подписки PlayStation Plus для США. Ваучеры для PlayStation оформлены как "подарок" к "консультации по активации аккаунта", который выдается после регистрации в личном кабинете. По словам издания, подписки на техобслуживание организатора акции — "Службы добрых дел" продаются также в "М.Видео", "Эльдорадо", магазинах МТС и "Билайн".

Позже из ассортимента "М.Видео" и "Эльдорадо" данные товары частично пропали. Так, теперь на сайте "Эльдорадо" доступна только подписка Sony PlayStation Plus в рублях, но карта на пополнение счета iTunes все еще продается как консультация. На сайте "М.Видео" сложилась аналогичная ситуация с картами для сервиса Apple, а вот цифровые коды для PlayStation теперь и вовсе отсутствуют. Спрос на PlayStation и Xbox в России вырос за год

"Сейчас мы предлагаем комплексное решение с подарочной картой iTunes и консультацией по ее активации силами партнера… Покупатели получают то, что заявлено в описании, — и доступ, и консультацию. В ближайшее время планируется ввести в ассортимент и предложения для владельцев PlayStation. В продажу уже вернулись цифровые подписки на сервисы Xbox, приобрести можно Game Pass для консолей и ПК, Live Gold на различные сроки действия", — пояснили РИА Новости в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

"Если говорить о "Связном" или "М.Видео-Эльдорадо", они предлагают эти карты, то есть они не имеют права их продавать. Они продают услугу по установке этой карты. Она, как правило, почти в два раза дороже. При этом, на "Авито" такие карты предлагаются, и они стоят значительно меньше, поэтому большая часть людей приобретает там. Я не думаю, что это будет пользоваться гигантской популярностью именно в рознице, потому что розница с этим сильно запоздала", — высказал РИА Новости свое мнение ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.