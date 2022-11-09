МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать в маркировке и рекламе органических продуктов обозначения "эко", "био" и подобные. По мнению разработчиков, это позволит снизить на рынке долю продукции, вводящей потребителей в заблуждение. Госдума повысила ставки сбора за вылов биоресурсов

Документ, внесенный сенаторами Вячеславом Тимченко, Алексеем Майоровым и Сергеем Митиным, вносит изменения в закон "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в целях гармонизации национального законодательства в сфере производства органической продукции.

Под органической продукцией сейчас понимаются экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям (обособленное производство, запрет использования агрохимикатов и пестицидов и др.)

Согласно действующей редакции этого закона, используемые для маркировки такой продукции надписи могут содержать слово "органический", а также его сокращения или производные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием продукта. В то же время на продовольственном рынке России, помимо сертифицированной органической продукции, существуют различные товары с маркировками "эко", "био" и другими. Это затрудняет для потребителей идентификацию органической продукции.

Законопроект разрешает использовать при маркировке такой продукции и в ее рекламе не только слово "органический", но и равнозначные слова — "экологический", "биодинамический", их сокращения или производные слова; обозначения "эко", "био", отдельно либо в сочетании с наименованием продукта. Введение эквивалентности приведет к необходимости подтверждать заявленные характеристики продукции, что, в свою очередь, "снизит долю продукции, вводящую потребителей в заблуждение", считают разработчики.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. По мнению кабмина, в данной редакции он "не может в полной мере способствовать решению указанной проблемы, так как предлагаемые терминологические изменения не исключают возможность использования в будущем производителями продукции иных слов, имеющих аналогичное значение, с целью введения потребителя в заблуждение".

При доработке правительство также предлагает учесть положения техрегламента Таможенного союза, допускающего использование приставки "био" при маркировке отдельных видов молочной продукции вне зависимости от методов их производства, а вопросы, касающиеся рекламы органической продукции, перенести в закон "О рекламе".