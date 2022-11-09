Госдума продлила нормы для покупки активов покидающего Россию ретейла
ГД в первом чтении продлила на 2023 год нормы для покупки активов уходящего ретейла
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продуктовым ретейлерам до конца 2023 года скупать торговые площади покидающих Россию компаний без оглядки на итоговую долю компании на рынке.
Действующее законодательство, сохраняя порог доминирования торгующих продуктами сетей в регионах в 25%, позволяет им временно, до конца 2022 года, его превышать, приобретая дополнительные торговые площади у компаний, которые контролируются иностранцами и прекращают работу в России.
Законопроект, внесенный правительством РФ, продлевает такую возможность до конца 2023 года.
Несмотря на то, что большинство иностранных компаний сегмента продовольственного ретейла продолжает свою работу в России, есть определенные риски их ухода, пояснял в конце октября замдиректора департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Александр Лифинцев.
Продление соответствующей нормы, по его словам, позволит российскому бизнесу "оперативно подхватить активы уходящих компаний и сохранить персонал", а также обеспечить доступ населения к товарам в месте проживания.