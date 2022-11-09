МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продуктовым ретейлерам до конца 2023 года скупать торговые площади покидающих Россию компаний без оглядки на итоговую долю компании на рынке. В России представили "рейтинг доверия" онлайн-ретейлерам

Действующее законодательство, сохраняя порог доминирования торгующих продуктами сетей в регионах в 25%, позволяет им временно, до конца 2022 года, его превышать, приобретая дополнительные торговые площади у компаний, которые контролируются иностранцами и прекращают работу в России.

Законопроект, внесенный правительством РФ, продлевает такую возможность до конца 2023 года.

Несмотря на то, что большинство иностранных компаний сегмента продовольственного ретейла продолжает свою работу в России, есть определенные риски их ухода, пояснял в конце октября замдиректора департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Александр Лифинцев.

Продление соответствующей нормы, по его словам, позволит российскому бизнесу "оперативно подхватить активы уходящих компаний и сохранить персонал", а также обеспечить доступ населения к товарам в месте проживания.