МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ с 1 по 7 ноября немного замедлился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, составив 1,3% против 1,7% с 25 по 31 октября, следует из данных Росстата. В Россию в октябре вернулась продовольственная инфляция

"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,3%, в том числе на помидоры — 6,2%, бананы — 1,5%, огурцы — 1,4%, картофель — 0,8%, капусту белокочанную — 0,3%, морковь — 0,1%. В то же время цены на лук репчатый снизились на 1,1%, яблоки — на 0,7%, свеклу столовую — на 0,1%", — сообщает статведомство.

На предыдущей отчетной неделе прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,7%. С начала года по 7 ноября картофель в РФ подешевел на 35,06%, капуста — на 56,42%, свекла — на 35,99%, а огурцы и томаты — на 37,33% и на 19,39% соответственно.

Гречка и рис на отчетной неделе стали дешевле на 1,14% и на 0,57% (до этого — на 0,76% и на 0,06%), пшено — на 0,05% (неделей ранее — подорожало на 0,02%). С начала года гречневая и пшенная крупы подешевели на 0,45% и на 0,1%, рисовая — подорожала на 26,95%.

Куриные яйца подорожали на 0,62% против роста неделей ранее на 0,64%, а с начала года цена на них упала на 9,89%. Сахар подешевел на 0,65% (неделей ранее — на 0,5%), подсолнечное масло — на 0,5% (неделей ранее — на 0,48%); при этом с начала года сахар подорожал на 23,04%, а подсолнечное масло — на 7,61%.

Цена на мясо кур на неделе с 1 по 7 ноября понизилась на 0,12%, на свинину — на 0,08%. На предыдущей неделе, с 25 по 31 октября, курятина подешевела на 0,04%, а свинина — подорожала на 0,1%. С начала года мясо кур в РФ подешевело на 1,05%, а свинина — на 0,41%.