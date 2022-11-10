МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Срок годности, дата изготовления и состав продукта — три вещи, на которые покупатели в РФ обращают внимание больше всего, а пищевые и энергетические характеристики — менее интересны, свидетельствует исследование Роскачества (есть в распоряжении РИА Новости). ГД одобрила маркировку органических продуктов обозначениями "эко" и "био"

Всего было опрошено 1500 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в различных регионах страны. "По данным опроса Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, проведенного в июне 2022 года, чаще всего россияне при покупке обращают внимание на срок годности — 67%", — говорится в материалах.

На втором месте — дата изготовления, на которую обращают внимание 60% россиян, на третьем — состав продукта: он оказался важным для 46% опрошенных. "В целом больше половины — 59% россиян — в качестве источника информации о качества товара обращаются к информации на упаковке", — сообщили в пресс-службе.

Также в числе характеристик, на которые при выборе продуктов обращают внимание покупатели — весовые (45%), торговая марка (35%) и страна, где был изготовлен продукт (21%). Столько же респондентов — 21% — отметили, что им важно соответствие ГОСТу, а 15% ищут на упаковке знак качества.

На пищевые и энергетические характеристики покупатели смотрят меньше: так, пищевая ценность продукта — то есть содержание в нем белков, жиров и углеводов — является важным только для 15% опрошенных, а энергетическая ценность (калории), как и содержание микро- и макроэлементов — только для 7%. Между тем, по данным ЦИПП Роскачества, 54% предпочтут товар, на упаковке которого есть знак качества, а 49% — готовы заплатить за товар повышенного качества.

В России ежегодно во второй четверг ноября отмечается День качества, который в этом году проводится 10 ноября. "В 2022 году мы отмечаем День качества под девизом "Россия — страна со Знаком качества", — напомнили в организации.