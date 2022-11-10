МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В Херсонской области запретили продажу алкоголя — как в магазинах, так и в расположенных в многоквартирных домах заведениях общепита, указ подписал врио губернатора региона Владимир Сальдо. Производство алкоголя в России выросло в январе-октябре на 12 процентов

Подлинность соответствующего документа, размещенного в Telegram-канале Генического района Херсонской области, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Сальдо.

"Запретить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции на территории Херсонской области", — говорится в указе.

Также, согласно документу, продажа алкоголя запрещена в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

За нарушение предусмотрен штраф: для физлиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Контролировать исполнение указа будет полиция.

Документ датирован 9 ноября.