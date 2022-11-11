МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Производство мороженого в России за период с июля по сентябрь составило более 138,5 тысячи тонн, что на 33% больше, чем значение за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Экономист предупредил о подорожании мяса через несколько месяцев

"Российские мороженщики в третьем квартале 2022 года нарастили производство мороженого для внутреннего рынка и экспорта в ЕАЭС на 33%… Так, за период с июля по сентябрь текущего года на отечественных предприятиях было произведено более 138,5 тысячи тонн мороженого, а за аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 104,2 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря тому, что у мороженого долгий срок хранения, производители могут произвести его впрок и отгружать в розницу по мере необходимости. "Производители мороженого успешно справляются с внешними вызовами. Судя по темпам прироста производства, завершилась перенастройка логистических цепочек поставок сырья и производственных компонентов, в том числе упаковки", — подчеркнула руководитель проекта товарной группы "Молоко" ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция и минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.