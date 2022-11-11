Исследование: ретейлеры недополучили 86 миллиардов рублей дохода в сентябре из-за скидок
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Торговые сети в России в сентябре недополучили 86 миллиардов рублей дохода от продажи товаров повседневного спроса (FMCG) со скидками, свидетельствуют данные исследовательской компании NielsenIQ.
"В сентябре недополученные доходы торговых сетей и поставщиков от продажи товаров FMCG со скидками достигли 86 миллиардов рубелей", — говорится в материалах.
Отмечается, что в группе продовольственных товаров показатель достиг 76 миллиардов рублей, что стало рекордом с начала этого года. При этом промоинвестиции участников рынка в этих категориях выросли на 12% год к году.
В непродовольственных категориях развивается аналогичный тренд, подчеркивают эксперты.
"Несмотря на то, что здесь восстановление началось позже и в меньших объемах, недополученные доходы сетей и поставщиков в сентябре также достигли максимальных для года 10 миллиардов рублей, а инвестиции в промо выросли на 1% год к году после снижения более чем на 50% в апреле и мае", — добавляется в сообщении.
В марте СМИ сообщали о том, что несколько поставщиков ритейлера X5 ("Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") с конца февраля отказались от промоакций и скидок на продукцию, также от части ранее согласованных скидок отказались и поставщики "Азбуки вкуса". Однако в июне ведущие торговые сети стали возвращаться к традиционным скидкам на товары.
https://1prime.ru/consumer_markets/20221111/838786175.html