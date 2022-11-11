МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Торговые сети в России в сентябре недополучили 86 миллиардов рублей дохода от продажи товаров повседневного спроса (FMCG) со скидками, свидетельствуют данные исследовательской компании NielsenIQ. Госдума продлила нормы для покупки активов покидающего Россию ретейла

"В сентябре недополученные доходы торговых сетей и поставщиков от продажи товаров FMCG со скидками достигли 86 миллиардов рубелей", — говорится в материалах.

Отмечается, что в группе продовольственных товаров показатель достиг 76 миллиардов рублей, что стало рекордом с начала этого года. При этом промоинвестиции участников рынка в этих категориях выросли на 12% год к году.

В непродовольственных категориях развивается аналогичный тренд, подчеркивают эксперты.

"Несмотря на то, что здесь восстановление началось позже и в меньших объемах, недополученные доходы сетей и поставщиков в сентябре также достигли максимальных для года 10 миллиардов рублей, а инвестиции в промо выросли на 1% год к году после снижения более чем на 50% в апреле и мае", — добавляется в сообщении.

В марте СМИ сообщали о том, что несколько поставщиков ритейлера X5 ("Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") с конца февраля отказались от промоакций и скидок на продукцию, также от части ранее согласованных скидок отказались и поставщики "Азбуки вкуса". Однако в июне ведущие торговые сети стали возвращаться к традиционным скидкам на товары.