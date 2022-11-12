МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 31 октября по 6 ноября вырос вторую неделю подряд, поднявшись на 2,1 пункта — до 97,6 пункта. Россиян предупредили о подорожании кофе в новом году

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос по лимонам (на 6%, до 36 рублей), кусковому мылу (на 5%, до 103 рублей), медицинским маскам (на 4%, до 113 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 105 рублей) и перчаткам (на 1%, до 142 рублей). Снизился он по антисептикам (на 3%, до 197 рублей). А по гречке средний чек сохранился на прежнем уровне (100 рублей)

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 2,1 пункта и составил 97,6 пункта.