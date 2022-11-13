МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Стоимость продуктов в российских несетевых магазинах розничной торговли снизилась за прошлый месяц на 0,3 процента в месячном выражении, сильнее всего подешевела гречка, при этом молоко и карамельные конфеты подорожали, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании "Эвотор". Россиян предупредили, что подорожает к Новому году

Согласно материалам, гречневая крупа выросла в цене на три процента, молоко и карамель — на два процента, пельмени, сливки, соки, сдоба — на один процент.

При этом следующие продукты, напротив, подешевели примерно на один процент:

рис,

сыр,

сметана,

мука,

чай,

лимонады.

Не изменились цены на майонез, сливочное масло и творог, какао, растворимый кофе, мармелад, шоколад и печенье.

В исследование вошли 257 продовольственных товаров и 73 непродовольственных, 163 товара алкогольной продукции, 100 наименований табачной продукции, реализуемых во всех российских регионах.

ЗАМЕТНЫЙ РОСТ ЗА ГОД

В то же время в традиционной рознице цены в октябре подскочили на 23,8 процента относительно показателей того же месяца в прошлом году. Самый сильный рост продемонстрировали молотый и растворимый кофе (55 и 41 процент соответственно), пюре и лапша быстрого приготовления (42 процента), томатная паста (34 процента), сливки (30 процентов).

Алкоголь в несетевой рознице за месяц подешевел на один процент, при этом в годовом выражении он наоборот подорожал на десять процентов.

Сигареты показали стабильность, не изменившись в цене за месяц, однако за год их стоимость увеличилась на восемь процентов.