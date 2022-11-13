МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российские рестораны, несмотря на уход с рынка РФ крупных зарубежных игроков, не останутся без алкоголя на Новый год, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. Россиянам дали совет, когда закупать алкоголь на Новый год

"Без алкоголя на Новый год мы не останемся. Возможно, где-то будут какие-то перебои, возможно, что-то подорожает. Но на общей картине это серьезно не скажется", — сказал он.

Миронов пояснил, как сегодня поставляется в Россию алкоголь тех компаний, который ушли с рынка. "Российские алкогольные компании просто делают закупку в других странах. Тут вопрос весьма тонкий. Каждая из этих крупных компаний точно знает, для какой страны поставляет алкоголь и где он должен продаваться. Например, Moеt Hennessy, отгрузив свой товар в Турцию, точно сможет увидеть и отследить, что их товар ушел в Россию. Здесь есть два варианта действий компании. Либо она накажет своего турецкого представителя и запретит делать это дальше, либо закроет глаза на подобные вольности", — пояснил он.

"Я считаю, что в итоге компании по большому счету будут закрывать на это глаза. И объясню, почему. Они потратили огромное количество времени и денег на популяризацию своих брендов внутри России. Уйти из страны одним днем равно понести гигантские потери. То есть компании выгодно, чтобы их бренд так или иначе попадал в Россию и чтобы о нем не забывали. Ну и, конечно, это прибыль. Когда Турция закупает в большем объеме продукцию, компания не несет потери. Разве что репутационные", — добавил Миронов. Калужский алкогольный завод вывел на рынок замену Jägermeister

При этом он добавил, что российские алкогольные компании стали активно работать с теми брендами, которые раньше особо не продавались в России.

"Их огромное количество. Тот же ром Legendario. Или ирландский виски Proper No. Twelve знаменитого бойца MMA Конора Макгрегора. К тому же эти позиции сегодня достаточно дешевые благодаря сильному рублю", — заключил омбудсмен.

Ряд крупнейших мировых производителей алкоголя, в том числе Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's), приостановили продажи своей продукции в России либо объявили об уходе из страны.

В начале ноября министерство промышленности и торговли РФ включило алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошёл ряд иностранных брендов вина, шампанского и крепких алкогольных напитков. Среди них — Jagermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.