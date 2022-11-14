МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Спрос россиян на продукцию для животных вырос этой осенью почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом больше всего в штуках приобрели предметов "первой необходимости": сухих и влажных кормов, наполнители для лотков и клеток, игрушек, ошейников и расчесок, рассказали РИА Новости в Wilddberries. Спрос на услуги автосервисов в первые месяцы осени вырос почти на 40%

"Спрос на зоотовары в онлайн-сегменте осенью 2022 года продолжает расти: с 1 сентября по 10 ноября 2022 года продажи продукции для ухода за питомцами на Wilddberries выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом больше всего в штуках приобрели предметов "первой необходимости": сухих и влажных кормов, наполнители для лотков и клеток, игрушек для животных, лакомств, пеленок, мисок, когтеточек, ошейников и расчесок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажи сухих кормов на маркетплейсе в этот период увеличились на 81% год к году, а влажных — на 53%. При этом чаще всего хозяева выбирают для своих питомцев высококачественные сухие корма с высоким (от 30-40%) содержанием рыбы и мяса и тратят на это порядка 900 – 1 000 рублей за упаковку в 1,5 килограмма.

В компании также подчеркнули, что в ноябре текущего года наблюдался рост интереса к кормам в экономичных упаковках: россияне в период распродаж приобретают со скидками сухие корма в пачках по 10-15 килограмм, а влажные – в упаковках по 26-36 порций.

При этом в "Яндекс Маркете" рассказали РИА Новости, что на площадке растет количество заказов товаров не только для кошек и собак, но и других животных. Так, например, в октябре был заметный прирост в количестве заказов по сравнению с предыдущим годом в товарах для рыб и грызунов: растения для аквариумов и террариумов (+192%), грунты для аквариумов и террариумов (+185%), поилки и кормушки для грызунов, хорьков и кроликов (+190%).

"Кроме того, покупатели стали чаще, чем в прошлом году, заказывать самые разные аксессуары для своих питомцев: транспортировки и переноски (+199%), расходные материалы, например, пеленки для котят и щенков (+190%), шлейки и ошейники (+178%), клетки и вольеры (+170% для собак и +164% для кошек), лежаки, домики, спальные места (+162%)… При этом на "Маркете" также постоянно растет спрос на корм и ветеринарные препараты для животных", — подчеркнули в компании.