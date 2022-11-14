МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Система маркировки за девять месяцев позволила выявить на парфюмерном рынке России нарушения на 3,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Минпромторг сообщил о возвращении в Россию западных косметических брендов

"За первые девять месяцев 2022 года система "Честный знак" зафиксировала 2,2 миллиона попыток продать духи и туалетную воду с нарушениями. По подсчетам аналитиков ЦРПТ, стоимость товаров, которые пытались реализовать с нарушениями за этот период, эквивалентна 3,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что если контрольно-надзорные органы примут решение о наложении минимальной санкции по этим нарушениям, то сумма взысканий с компаний может составить порядка 2,2 миллиарда рублей.

Больше всего нарушений было зафиксировано в Краснодарском крае — 798 тысяч случаев. На втором месте — Московская область, где система обнаружила 498 тысяч нарушений, при этом в Москве было выявлено 407 тысяч. А в Смоленской области и Санкт-Петербурге — 57 и 40 тысяч соответственно. В ФТС рассказали об объеме параллельного импорта к концу 2022 года

Больше половины случаев нарушений связаны с отклонениями документа соответствия технического регламента (ТР ТС). "То есть участники оборота пытаются ввести в оборот продукцию, не соответствующую разрешительной документации или с сертификатами с истекшими сроками действия", — уточнили в ЦРПТ.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция и минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.