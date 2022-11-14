МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. С ростом цен на кофе в 2022 году столкнулась не только Россия, подорожание этого напитка стало мировой тенденцией, заявил заместитель председателя правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов. Россиян предупредили о подорожании кофе в новом году

По его словам, дальнейшее движение цен будет также определятся мировой конъюнктурой и ситуацией на валютном рынке.

"Дальнейшая динамика традиционно будет зависеть от балансов спроса и предложения на мировых рынках, биржевых цен и курса валют", — сообщил Леонов РИА Новости.

Эксперт пояснил, что в текущем году рост цен был связан с неурожаями, ростом стоимости удобрений и упаковки, а также с логистическими трудностями. В сентябре мировые цены на арабику выросли в годовом выражении на 18,8 процента, робуста подорожала на 6,6 процента. Исследование показало, как изменились цены на продукты в октябре

Розничные цены на растворимый кофе в том же месяце составили 3,2 тысячи рублей за килограмм против 2,6 тысячи рублей в сентябре 2021 года. Средний ценник на кофейные зерна и молотый кофе вырос с 1,1 тысячи рублей за килограмм до 1,4 тысячи.

Леонов также напомнил, что в Россию кофе поставляют: