МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россияне, совершившие заказы в период первых ноябрьских распродаж (11.11), столкнулись с трудностями с связи с увеличенными сроками доставки и переносом даты получения товаров, убедился корреспондент РИА Новости. Эксперты зафиксировали всплеск DDoS-атак на армейские интернет-магазины

Так ряд пользователей начал жаловаться на увеличенные сроки доставки в период с 11 ноября — в указанный день товар не привозят на дом или в пункты самовывоза (ПВЗ), а в личном кабинете срок сдвигается на несколько дней вперед от изначально обозначенного. С такой проблемой чаще всего сталкивались пользователи Ozon и Ozon fresh. У некоторых задержка доставки была от десяти часов до нескольких дней. При этом в техподдержке при обращении заявили, что "возможно, доставка задерживается из-за большой загруженности".

"Распродажа "11.11" вызвала большой ажиотаж, каждую минуту клиенты оформляли тысячи заказов. Самый популярный канал доставки при этом — это пункты выдачи заказов Ozon. Учитывая большое количество оформляемых заказов, мы регулируем даты доставки для клиентов — это делается для того, чтобы распределить нагрузку на пункты выдачи, особенно на те, которые близки к предельным значениям вместимости. Пользователям доступны и другие способы доставки", — заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

Кроме того, трудности с доставкой товаров в срок наблюдаются и у ритейлеров, не проводящих на своей площадке распродажу в традиционном понимании. Например, по сообщениям пользователей, доставка задерживалась при заказе в сети "Вкусвилл". Клиенты уточняли, что при выбранной доставке "за час", два часа уходило у ритейлера на поиск курьера. В самой же компании заявили, что не отмечают изменений, а среднее время доставки не увеличилось.

При этом, как убедился корреспондент РИА Новости, проблемы с доставкой товаров за обозначенное время были и при заказе товаров в "Яндекс Лавке". Агентство направило запрос в компанию.

На прошлой неделе маркетплейс Ozon сообщил, что лишь за несколько часов с начала первой из двух больших ноябрьских акций — распродажи "11.11" — оборот превысил один миллиард рублей, а продажи оказались выше в 7,5 раза, чем годом ранее. Позже "Яндекс Маркет" заявил, что за период с 9 по 13 ноября оборот продаж на сервисе вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом, а количество заказов — в 2,7 раза.