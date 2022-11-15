МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Траты россиян на покупки в интернете за девять месяцев 2022 года составили 3,5 триллиона рублей, из них 3,4 триллиона пришлось на отечественные интернет-магазины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В России представили "рейтинг доверия" онлайн-ретейлерам

"Общий объем продаж интернет-торговли в России за 9 месяцев 2022 года преодолел планку в 3,5 триллиона рублей. При этом рост объемов приходится исключительно на внутренний рынок — на российских онлайн-площадках покупатели приобрели товаров на большую часть из этой суммы — 3,4 триллиона рублей. Увеличение на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении. При этом доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж составляет 11,2% (за девять месяцев 2021 года — 9%).

Отмечается, что трансграничный рынок показывал отрицательные значения каждый месяц в сравнении с аналогичными периодами прошлого года – на его долю на данный момент приходится менее 4% от общего объема продаж.

"Третий квартал оказался не таким динамично растущим, как первые два: мы не увидели роста в 60% и 80% как в феврале и марте, однако стабильное увеличение объемов продаж продолжается. И учитывая, что впереди самый высокий сезон в e-commerce – распродажи и предновогодняя подготовка, прогнозируемая нами итоговая сумма в 5 триллионов за год становится все реальнее", — приводятся в сообщении слова президента АКИТ Артема Соколова.

При этом распределение категорий в топ-5 популярных товаров остается без изменений: электроника и бытовая техника занимает долю в 21% от общих продаж, мебель и товары для дома – 18,3%, одежда и обувь – 14,4%, продукты питания — 13,5%, товары для красоты и здоровья — 7,6%. Уточняется, что самыми быстрорастущими категориями по-прежнему остаются ювелирные изделия и часы, а также инструменты, садовая техника, товары для животных и спорта.

Топ-10 самых активных в интернет-торговле регионов по итогам девяти месяцев также остался прежним: Москва – 19,9%, Московская область – 10,8%, Санкт-Петербург – 7,2%, Краснодарский край – 4,6%, Свердловская область – 2,6%, Ростовская область – 2,5%, Нижегородская область – 2,1%, Самарская область – 2,0%, На Красноярский край и Татарстан пришлось по 1,9%.