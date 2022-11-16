МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Спрос на iPhone в России упал до своего исторического минимума, что привело и к снижению цен на данные смартфоны, рассказал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Foxconn увеличит число работников завода по сборке iPhone в Индии

"В данный момент цены на iPhone снижены из-за того, что спрос на них упал до исторического минимума… Есть официальные поставки, есть серый рынок. Серый рынок отличается на 30% — там устройства дешевле. Но вообще ажиотажа нет, люди потихоньку пересаживаются на Android", — отметил он.

В том, что цены на iPhone действительно снизились в России, убедился и корреспондент РИА Новости. Так, например, в сети "М.Видео-Эльдорадо" на этапе предзаказа цены на iPhone 13 Pro в 2021 году начинались от 99 999 рублей, на iPhone 13 Pro Max — от 109 999 рублей, на iPhone 13 — от 79 999 рублей, а на iPhone 13 mini — от 69 999 рублей.

Стоимость iPhone 12 в начале продаж в 2020 году начиналась с 79 990 рублей, iPhone 12 mini — с 69 990 рублей, iPhone 12 Pro — с 99 990 рублей, iPhone 12 Pro Max — 109 990 рублей. Однако на данный момент минимальная цена у ритейлера iPhone 13 составляет 67 990 рублей, iPhone 13 Pro — 86 499 рублей, iPhone 13 Pro Max — 94 999 рублей. Предшествующее поколение смартфонов также потеряло в цене. Так, сейчас стоимость iPhone 12 и iPhone 12 mini начинается с 59 999 рублей.

При этом на отечественных маркетплейсах продавцы предлагают приобрести данные модели телефон и по более низким ценам. На онлайн-площадках цены на iPhone 12 начинаются от 49 990 рублей, а на iPhone 13 — от 61 990 рублей.

Apple остановила поставки своей продукции еще в марте. Власти РФ разрешили на текущий год параллельный импорт, то есть ввоз товаров в страну без согласия правообладателей. Перечень такой продукции утверждается Минпромторгом, продукция Apple в него вошла.