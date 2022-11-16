МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили бюджетообразующий закон, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. "Очаково" заморозило инвестиции из-за акциза на сладкие напитки

Подакцизными станут упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 миллилитров напитка. При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%.

При этом не будут облагаться таким акцизом специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, и обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков.

Из-под действия акциза выведены также соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков).

Сахаросодержащими напитками по этому документу также не будут признаваться алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло; плодовые сброженные материалы; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.