МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ с 8 по 14 ноября ускорился сразу до 2% по сравнению с 1,3% на предыдущей отчетной неделе, основной вклад в такую динамику внесло близкое к рекордному в текущем году недельное подорожание огурцов и помидоров, следует из данных Росстата. ВВП России в третьем квартале снизился на четыре процента, оценил Росстат

"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2%, в том числе на огурцы – 6,4%, помидоры – 5,6%, картофель – 1,2%, лук репчатый – 0,4%, бананы – 0,3%. В то же время цены на морковь снизились на 0,9%, капусту белокочанную – на 0,4%, яблоки – на 0,2%", — сообщает статведомство.

На предыдущей отчетной неделе прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,3%. С начала года по 14 ноября картофель в РФ подешевел на 34,28%, капуста — на 56,58%, свекла — на 35,96%, а огурцы и томаты — на 33,34% и на 14,89% соответственно.

За отчетный период огурцы подорожали на 6,4% (на прошлой неделе — на 1,36%), а помидоры — на 5,59% (до этого — на 6,23%). Между тем, больше всего за неделю цены на огурцы в РФ в текущем году выросли за период с 13 по 19 сентября — на 12,42%, а на помидоры — с 4 по 10 октября, на 7,12%.

Гречка и рис на отчетной неделе стали дешевле на 1,05% и на 0,17% (до этого — на 1,14% и на 0,57%), пшено — подорожало на 0,04% (неделей ранее — подешевело на 0,05%). С начала года гречневая и пшенная крупы подешевели на 1,5% и на 0,06%, рисовая — подорожала на 26,74%.

Макаронные изделия из муки высшего сорта стали дороже на 0,21% (на предыдущей неделе — подешевели на 0,16%, с начала года по 14 ноября — подорожали на 14,83%), цена белого хлеба выросла на 0,09% (на прошлой неделе — снизилась на 0,03%, с начала года — выросла на 11,93%), черный хлеб подорожал на 0,09% (до этого — на 0,02%, с начала года — на 9,91%).

Куриные яйца подорожали на 0,36% против роста неделей ранее на 0,62%; с начала года цена на них упала на 9,57%. Сахар подешевел на 1,07% (неделей ранее — на 0,65%), подсолнечное масло — на 0,81% (неделей ранее — на 0,5%); при этом с начала года сахар подорожал на 21,73%, а подсолнечное масло — на 6,73%.

Цена на мясо кур на неделе с 8 по 14 ноября понизилась на 0,39%, на свинину — на 0,31%. На предыдущей неделе, с 1 по 7 ноября, мясо кур подешевело на 0,12%, свинина — на 0,08%. С начала года мясо кур в РФ подешевело на 1,44%, а свинина — на 0,72%.