МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, разрешающего размещение наружной рекламы российского вина вдоль автомобильных дорог в районах их производства. Продажи водки в России выросли за десять месяцев на 6,3 процента

Документ внесен вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым ("Единая Россия"), а также главой комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным и его замом Владимиром Блоцким (КПРФ). Он разрешает рекламу российской винодельческой продукции защищенных наименований вдоль автодорог общего пользования на территориях субъектов РФ и виноградарско-винодельческих зон, в границах которых она производится.

Согласно документу, такая реклама будет размещаться с использованием конструкций, "монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их", при этом расстояние между такими конструкциями должно составлять не менее трех километров.

При этом Блоцкий на заседании комитета по экономполитике выразил готовность в случае необходимости уточнить ко второму чтению расстояние между рекламными конструкциями и расширить перечень субъектов РФ, где они могут размещаться. Ко второму чтению комитет также намерен уточнить, какая реклама может размещаться на билбордах. "Социальные ограничения в законе пока отсутствуют", — заметил глава комитета Максим Топилин.

Законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, способствующих увеличению объемов производства качественной российской винодельческой продукции, повышения информированности потребителей о ней и формирования культуры ее потребления, указывают разработчики.

Частичное снятие ограничений на размещение информации на рекламных щитах для российской винодельческой продукции защищенных наименований позволит увеличить узнаваемость российских вин и "сделать существенный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина" в РФ и агротуризма, также считают они.