МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, наделяющий органы местного самоуправления муниципальных округов правом устанавливать границы территорий, где запрещена розничная продажа алкоголя, в том числе в кафе, барах и ресторанах. В Госдуме одобрили размещение рекламы отечественного вина вдоль дорог

Сейчас запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, на территориях, прилегающих, в частности, к образовательным и медицинским учреждениям, спортивным сооружениям, вокзалам, аэропортам, воинским частям.

Причем границы таких прилегающих территорий определяются органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, а также внутригородских муниципальных образований Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя с учетом результатов общественных обсуждений.

Законопроект, внесенный Брянской облдумой, наделяет аналогичным правом и органы местного самоуправления муниципальных округов.

Это изменение обусловлено тем, что ранее был принят закон, который ввел в российскую систему местного самоуправления новый вид муниципального образования — муниципальный округ. Статусом муниципального округа может быть наделена территория, объединяющая несколько населенных пунктов в случае, если она не отвечает критериям городского округа.

Правительство РФ также поддерживает принятие законопроекта.