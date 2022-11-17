В Белоруссии приступили к демонтажу фирменных вывесок с ресторанов McDonald's
МИНСК, 17 ноя — ПРАЙМ. С ресторанов McDonald's в Белоруссии, которые с 22 ноября начнут работать под брендом "Вкусно — и точка", начали демонтировать фирменные вывески, передает корреспондент РИА Новости.
Рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу в Белоруссии под брендом "Вкусно – и точка", сообщило в четверг предприятие "КСБ Виктори Рестораны", управляющее сетью.
Фирменной желтой буквы М лишились уже несколько объектов сети в Минске, например, на улице Шугаева, проспекте Дзержинского, улице Шаранговича.
Между тем сами объекты работают, какого-то ажиотажа в них днем в четверг не наблюдалось.
Меню в минских ресторанах сети — традиционное для McDonald's, однако за последнее время число позиций в нем сократились.
Управляющая компания сети также в четверг сообщила, что 20 ноября — последний день работы мобильного приложения McDonald's в Белоруссии, а также призвала потратить накопленные бонусные баллы по программе лояльности до 21 ноября.
"Вкусно – и точка" 11 ноября сообщила, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. До перехода рестораны будут работать под прежним названием.
В компании "КСБ Виктори Рестораны" РИА Новости сообщили, что компания планирует единовременный переход ресторанов на работу под брендом "Вкусно – и точка" без приостановки их деятельности. Рестораны McDonald's закроются в Белоруссии 21 ноября в 18.00 (совпадает с мск).
https://1prime.ru/consumer_markets/20221117/838857938.html