МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Счетная палата РФ не поддерживает поправки в закон о регулировании государством производства и оборота алкоголя, сообщает пресс-служба контрольного ведомства. Минфин назвал меру борьбы с экспортом топлива, за которое уплачен демпфер

"Счетная палата не поддерживает поправки в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", — говорится в сообщении.

В релизе уточняется, что законопроект предлагает в десять раз (с 10 миллионов до 100 миллионов рублей) увеличить размер уставного капитала компаний, которые обращаются за лицензией на производство этилового спирта. Также предлагается запретить оплату уставного капитала неденежными средствами и ввести запрет на использование основного технологического оборудования для производства этилового спирта сроком на пять лет в случае аннулирования лицензии организации.

В своем заключении контрольное ведомство обращает внимание, что предложение об увеличении уставного капитала распространяется в том числе на предприятия и организации, у которых доля прямого или косвенного участия РФ составляет 50% и более. Такое решение может повлечь дополнительные расходы федерального бюджета на докапитализацию уставного капитала таких предприятий и организаций. При этом в проекте бюджета на 2023-2025 годы указанные средства не предусмотрены.

Кроме того, Счетная палата напоминает, что лишение предприятия лицензии влечет за собой прекращение его основного вида деятельности и, следовательно, — банкротство.

"Основное технологическое оборудование такой организации подлежит включению в конкурсную массу для последующей реализации и удовлетворения требований кредиторов, в том числе перед бюджетом. При этом реализовать основное технологическое оборудование будет затруднительно в силу невозможности его дальнейшего использования в течение предлагаемого срока — пяти лет после вступления в силу решения суда или федерального органа по контролю и надзору об аннулировании лицензии", — приводит пресс-служба отрывок из заключения.