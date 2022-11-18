Россельхознадзор напомнил о двуязычных этикетках для поставок в Азербайджан
Россельхознадзор напомнил о необходимости двуязычных этикеток при поставках в Азербайджан
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор обращает внимание российских предпринимателей на необходимость перевода на азербайджанский язык этикеток экспортируемой в Азербайджан продукции, сообщается на сайте ведомства.
"С 1 декабря 2022 года Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана начнет запрещать ввоз на свою территорию продукции с маркировкой без перевода. Россельхознадзор поручил своим территориальным управлениям усилить контроль за данным вопросом при оформлении грузов, следующих в Азербайджан", — говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно статье 13 Закона Азербайджанской Республики "О защите прав потребителей", вся информация, содержащаяся на этикетке товара, включая наименование продукта, а также вкладыш с указанием способа его использования, должны быть как на других языках, так и на азербайджанском.