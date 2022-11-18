МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор обращает внимание российских предпринимателей на необходимость перевода на азербайджанский язык этикеток экспортируемой в Азербайджан продукции, сообщается на сайте ведомства. Мишустин назвал драйвер для расширения диалога России и Азербайджана

"С 1 декабря 2022 года Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана начнет запрещать ввоз на свою территорию продукции с маркировкой без перевода. Россельхознадзор поручил своим территориальным управлениям усилить контроль за данным вопросом при оформлении грузов, следующих в Азербайджан", — говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно статье 13 Закона Азербайджанской Республики "О защите прав потребителей", вся информация, содержащаяся на этикетке товара, включая наименование продукта, а также вкладыш с указанием способа его использования, должны быть как на других языках, так и на азербайджанском.