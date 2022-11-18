МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Все оставшиеся в России товары шведской IKEA выкупит "Яндекс Маркет", сообщила его пресс-служба. Россияне после закрытия IKEA стали чаще искать мебель в интернете

"Яндекс Маркет" договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения IKEA. Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 года… Соглашение касается более 20 миллионов товаров во всех категориях, представленных в шведской сети, — от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома. "Яндекс Маркет" начнет продажу товаров IKEA до конца года", — сказано в сообщении.

Специальный раздел "Товары IKEA и аналоги" появился на "Яндекс Маркете" в начале августа. Он включает в себя товары от разных партнеров — например, от фирм-производителей товаров IKEA, а также от продающих их магазинов. На площадке также имеются в продаже товары, привезенные партнерами из-за рубежа.

IKEA объявила о приостановке всех продажи в России в марте. В июне она сообщила, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в начале октября после встречи представителей министерства с руководством IKEA говорил, что фирма пока остается в стране на прежних позициях. Но 9 ноября он заявил в Госдуме, что сейчас невозможно сказать, будет ли компания возвращаться в Россию или нет.