БАНГКОК, 18 ноя — ПРАЙМ. Россия прошла нижнюю точку спада в части потребительского спроса, нижняя граница по инвестициям уже близко, заявил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ, первый вице-премьер Андрей Белоусов. Белоусов оценил уровень спада российской экономики в 2022 году

"Российская экономика, об этом уже говорилось, с нашей точки зрения, прошла нижнюю точку спада в части потребительского рынка. В части инвестиций еще нет, но где-то мы приближаемся", — сказал он.

По словам Белоусова, имеющиеся статистические данные показывают, что бизнес достаточно оптимистично смотрит на развитие ситуации.

"Это, во-первых, PMI, который у нас стандартно больше 50%, сейчас в сентябре вырос еще больше. И второе — это очень низкий уровень безработицы, очень высокая занятость, которая даже ниже 4%. Поэтому это все говорит о том, что конъюнктура такая достаточно благоприятная, и в этом смысле хотя темпы роста отрицательные, но это связано в основном с событиями второго квартала, ну и третьего квартала тоже", — пояснил Белоусов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в октябре говорила, что экономическая активность в России в сентябре начала снижаться после стабилизации летом, в том числе из-за ухудшения условий для российского экспорта и ослабления потребительского спроса.