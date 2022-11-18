МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Аффилированные компании Philip Morris International (PMI) смогли на 92% переориентировать поставки материалов для российского производства никотиносодержащей продукции, закупая их теперь в азиатском регионе, заявил РИА Новости вице-президент по корпоративным вопросам "Филип Моррис Интернэшнл" Сергей Слипченко. Минфин прорабатывает цифровой акциз на табак и пиво

PMI в марте объявил о приостановке запланированных инвестиций в Россию, включая запуск всех новых продуктов, а также о снижении объемов производства из-за перебоев в цепочках поставок

По оценке Слипченко, на начало марта 2022 года более чем 90% производственных материалов (это, например, табак и ацетатное волокно) для компании шло из стран Европы. "Мы переориентировали наши цепочки поставок и сейчас уже более 92% закупаем в странах азиатского региона. Это в первую очередь способствует тому, что наше производство в Российской Федерации сейчас ритмично работает и готовая продукция поставляется на рынок. Приходится по-прежнему пользоваться авиационными доставками, которые подорожали почти в 3 раза", — пояснил топ-менеджер.

Он напомнил, что табачная отрасль России ежегодно пополняет федеральный бюджет более чем на 700 миллиардов рублей в виде акцизов, а с учетом НДС и остальных сборов почти на 1 триллион рублей. "Глубина локализации в России составляет сегодня менее 10%. Мы готовы как компания принимать активное участие в этой работе и рассматривать любые возможности для налаживания производства критически важных компонентов и материалов на территории Российской Федерации", — отметил Слипченко.

Штаб-квартира Philip Morris находится в Лозанне. В числе ее брендов — Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament. Чистая прибыль компании за третий квартал составила 2,087 миллиарда долларов, сократившись на 14% к аналогичному периоду прошлого года.