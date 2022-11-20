МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Средний чек россиян в ресторанах и барах в первой половине ноября в годовом выражении снизился на 26%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. По мнению опрошенных агентством аналитиков, такая тенденция может быть связана с желанием россиян сэкономить в преддверии Нового года и сокращением необязательных трат. Названы продукты, которые лучше закупить до Нового года

По данным аналитиков, "средний чек на рестораны и бары с 1 по 13 ноября составил 994 рубля, оказавшись на 26% ниже аналогичного периода прошлого года". "При этом число покупок увеличилось на 43%. Средний чек в кафе и столовых вырос на 17%, до 468 рублей, а число покупок увеличилось на 34%. Средний чек россиян на фастфуд также показал отрицательную динамику, снизившись к прошлом году на 4%, до 415 рублей, а число покупок выросло на 15%", — выяснили специалисты.

Кроме того аналитики назвали топ-регионов по среднему чеку. В первой половине ноября россияне в барах и ресторанах больше всего тратили в Москве (по 1918 рублей), Санкт-Петербурге (по 1366 рублей) и Московской области (по 1818 рублей). Топ регионов по среднему чеку в кафе и столовых следующий: Камчатский край (1258 рублей), Костромская область (1243 рубля), Владимирская область (1133 рубля). А в топ регионов по среднему чеку в точках фастфуда вошли Дагестан (848 рублей), Хабаровский край (735 рублей) и Амурская область (714 рубля).

Подобная ноябрьская динамика может быть связана в том числе с выросшим уровнем стресса, полагает основатель консалтинговой компании Management Factory Евгения Махнева. По ее оценке, средний чек в декабре останется на уровне ноября, однако такого же количества гостей, как в прошлом году, ждать не стоит. Россия заняла 45-е место в мире по уровню инфляции

Кроме того, снижение среднего чека в ресторанах связано с тем, что россияне стали сокращать необязательные траты, в частности расходы на развлечения, рассуждает директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов. "По нашим оценкам, ожидать восстановления потребительской активности в ближайшее время не стоит. Ведь, как правило, в период с середины ноября до конца декабря россияне в принципе стараются экономить, чтобы сформировать накопления на празднование Нового года", — добавляет он.

По мнению совладельца сети ресторанов Black Star Burger Юрия Левитаса, снижение среднего чека в первую очередь связано со снижением общего уровня покупательской способности. Однако при этом ресторатор ожидает, что в декабре будет зафиксирован рост среднего чека приблизительно на 10-12% по сравнению с прошлым годом.