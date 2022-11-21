МОСКВА, 21 ноя ПРАЙМ. Ozon Global открывает представительство в городе Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун и планирует привлечь не менее ста тысяч локальных продавцов, говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении РИА Новости. Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг в третьем квартале

Китай относится к ключевым направлениям Ozon Global, подразделения Ozon. На продавцов из Китая приходится более 90% ассортимента глобальной витрины. Их количество на площадке превышает 10 тысяч, а оборот стремительно растет – по итогам третьего квартала 2022 он вырос в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, говорится в релизе.

Открытие локального офиса Ozon Global поможет китайским предпринимателям нарастить объем трансграничной торговли с Россией и расширить востребованный ассортимент для покупателей маркетплейса, сообщили в компании.

"Китай – мировой лидер онлайн-торговли, только по итогам первой половины 2022 года объем рынка трансграничной торговли превысил триллион долларов. Развитие бизнеса Ozon в регионе позволит существенно увеличить пул локальных продавцов и расширить ассортимент. Мы планируем привлечь на маркетплейс более 100 тысяч продавцов из Китая и увеличить оборот локальных товаров на площадке в 10 раз к 2024 году. Наша первостепенная задача – обеспечить китайским продавцам качественный сервис для выхода и масштабирования продаж на российском маркетплейсе. Надеюсь, мой опыт в сфере трансграничных продаж позволит вывести бизнес Ozon в регионе на новый уровень и стать одной из ведущих площадок для заказов из Китая в Россию", – сказал глава офиса Ozon Global в Китае Саймон Хуан, слова которого приводятся в релизе.

Сообщается, что ранее Ozon Global запустил партнерскую доставку из Китая, позволившую сократить сроки доставки из-за рубежа почти в два раза. Новый формат доставки позволяет продавцам в Китае отправлять заказы из большинства провинций страны, а покупателям в России получать их быстрее в любой из 23 тысяч точек самовывоза в стране.

Ozon Global – это часть Ozon по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа. Ozon Global помогает более 12 тысячам продавцов из 45 стран торговать в России и предлагает им инструменты для развития их бизнеса. На данный момент ключевыми направлениями Ozon Global являются Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия, Индия, Корея, Израиль, Молдавия и Таиланд.