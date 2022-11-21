МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ozon Global планирует привлечь как можно больше новых продавцов из Китая для расширения ассортимента на площадке и удовлетворения растущего спроса российских потребителей на популярные китайские товары, заявил РИА Новости глава офиса Ozon Global в Китае Саймон Хуан. Ozon стал самой популярной франшизой в России

Ранее Ozon Global сообщил, что открывает представительство в городе Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун.

"Китайские товары пользуются большим спросом у российских потребителей — от бытовой техники до смартфонов и комплектующих для компьютеров, одежды и предметов первой необходимости, на них приходится более 90% от общего объема заказов на Ozon Global", — заявил Хуан.

По его словам, компания планирует "привлечь как можно больше новых продавцов из Китая, чтобы удовлетворить растущий день ото дня потребительский спрос на популярные китайские товары", а также "для расширения ассортимента товаров на платформе".

"Мы начали расширять сотрудничество с китайскими продавцами в конце 2020 года, и с тех пор бизнес Ozon Global в Китае быстро растет. По итогам второго квартала 2022 года бизнес Ozon Global в Китае вырос в 14 раз по сравнению со вторым кварталом 2021 года, а количество обработанных заказов увеличилось в 26 раз", — отметил он.

Также сообщается, что представительство Ozon Global в китайском Шэньчжэне будет отвечать за набор, поддержку и обслуживание китайских продавцов.

Ранее Ozon Global сообщил, что открывает представительство в городе Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун.

"Китайский офис Ozon будет отвечать за набор новых продавцов, а также за поддержку и обслуживание продавцов. Мы обеспечим клиентскую поддержку на китайском языке, будем проводить вебинары и оффлайн-тренинги, а также использовать Глобальный университет (Global University), чтобы помочь большему количеству китайских продавцов", — заявил Хуан.

По его словам, план Ozon состоит в том, чтобы "предоставить китайским продавцам необходимую поддержку и доступ к большому количеству покупателей на российском рынке".

Отвечая на вопрос о том, как китайские продавцы смогут отправлять заказы российским клиентам, Хуан пояснил, что "в настоящее время у китайских продавцов есть два варианта отправки товара: через международную логистическую службу по их собственному выбору или же выбор услуг, предоставляемых "логистическими партнерами" Ozon".

"Мы ввели услугу "логистический партнер", так как выбираемые продавцами сервисы международных логистических перевозок не могут охватывать все регионы России, также существуют определенные проблемы с взаимодействием и ценообразованием, из-за чего продавец не может правильно рассчитать стоимость перевозки товаров", — отметил он.

Он также указал, что благодаря новому способу доставки Ozon Global участвует в каждом этапе процесса доставки из Китая в Россию, а потребители могут отслеживать продвижение каждой посылки в личном кабинете.

Хуан сообщил, что среднее время доставки при помощи сервиса "логистических партнеров" Ozon Global составляет 20 дней, если же товар отправляют из Китая не входящими в эту программу логистическими компаниями, то период доставки может составить один месяц и более.

После пересечения границы товары доставляются покупателям в России через различные точки логистического обслуживания компании Ozon, имеющей развитую логистическую сеть в РФ, которую планируется использовать и для доставки товаров из Китая.

Собеседник агентства добавил, что сотрудничающие с платформой китайские продавцы могут получать платежи в долларах или юанях.

Хуан отметил, что в Ozon Global готовы к сотрудничеству с любыми продавцами из Китая, исключение составляют лишь продавцы товаров, которые запрещено продавать на торговых онлайн-площадках, например, табачные изделия и алкоголь.

Ozon Global – это часть Ozon по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа. Ozon Global помогает более 12 тысячам продавцов из 45 стран торговать в России и предлагает им инструменты для развития их бизнеса. На данный момент ключевыми направлениями Ozon Global являются Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия, Индия, Корея, Израиль, Молдавия и Таиланд.