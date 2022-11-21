МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Екатеринбург, Казань и Пермь вошли в топ-3 "самых аккуратных" городов России — их жители чаще других в ноябре покупали средства по уходу за одеждой и обувью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные исследования онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, кто чаще других берет дополнительные подработки

"Возглавляет топ "самых аккуратных" регионов Екатеринбург. Там спрос на средства для ухода за одеждой вырос на 375%. На втором месте Казань, чьи жители стали чаще покупать товары данной категории на 300%. Замыкает тройку лидеров по бережному отношению к одежде Пермь (+277%)", — говорится в материалах.

Отмечается, что высокий спрос также был зафиксирован в Омске (+183%), Волгограде (+75%) и Ростове-на-Дону (+54%). При этом в целом по стране спрос на эти товары вырос на 44%.

В топ товаров вошли вешалки для одежды, сменные блоки для роликов, поддоны и лотки для обуви, подвесные чехлы для одежды, щетки для обуви, силиконовые губки с краской, воск и дезодоранты, ложки, рожки и электрические сушилки для обуви, восстановители цвета, а также машинки для удаления катышков.

"По данным аналитиков, в 2022 году траты россиян на одежду сократились. В таких условиях имеющийся гардероб требует большего ухода и заботы. И это, в том числе, влияет на спрос на средства для ухода за одеждой. Конечно, стоит учитывать сезонный аспект. Осенью и зимой агрессивных факторов, которые могут негативно влиять на обувь, гораздо больше — слякоть, снег, реагенты, необходимость надевать одежду из материалов, склонных к образованию катышек", — добавили в компании.