МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Более трети россиян (36%) готовы потратить в период осенне-зимних распродаж от 3 до 10 тысяч рублей, 22% потратят от 11 до 20 тысяч рублей, у 16% верхняя планка бюджета – 3 тысячи рублей, говорится в исследовании, проведённом Rambler&Co, результаты которого есть у РИА Новости. Россияне стали меньше тратить в барах и ресторанах

"Бюджет большинства респондентов (36%) на распродажи составляет от 3 до 10 тысяч рублей, 22% потратят от 11 до 20 тысяч рублей. У 16% верхняя планка бюджета – 3 тысячи рублей, 15% отложили от 21 до 50 тысяч рублей, 11% планируют крупные покупки на сумму более 50 тысяч рублей", — говорится в исследовании.

Большинство опрошенных (64%) решили воспользоваться выгодными предложениями, но в разные дни: 16% ждут "Чёрную пятницу" (последнюю пятницу ноября), 15% будут искать товары на предновогодних распродажах в конце декабря, каждый десятый ждёт "Киберпонедельника" (понедельник после "Чёрной пятницы").

"В конце года респонденты в первую очередь покупают со скидкой подарки на Новый год (31%), на втором месте – одежда и обувь (21%), на третьем – бытовая техника (20%). Едой и напитками закупятся 8% потребителей, мебелью и товарами для дома – 7%, косметикой и средствами для ухода – 6%", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что 42% покупателей заранее не составляют список покупок к распродажам и изучают предложения магазинов непосредственно в акционный период. Почти треть (30%) перед стартом акций уже знают, что хотят купить, а 24% допускают спонтанную покупку, 4% приходят на распродажи со списком необходимого, но всё равно выходят за его рамки.

"Небольшая разница отмечена в предпочтениях участников опроса относительно формата шопинга. Так, 38% нужные товары ищут и в онлайн-, и в офлайн-магазинах, 34% закупаются только в интернете, а 28% – только в торговых центрах", — отмечается в исследовании.