МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Продажи парфюма с феромонами с января по сентябрь 2022 года выросли в России почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в этом году было куплено 1,6 миллиона флаконов, сообщил РИА Новости оператор системы "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Эксперт рассказал о будущем поставок видеокарт Nvidia в Россию

"По данным Национальной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", спрос россиян на духи с феромонами в 2022 году вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по сентябрь этого года россияне купили 1,6 миллиона флаконов таких ароматов, когда за первые 9 месяцев прошлого года было продано 414 тысяч упаковок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший интерес к духам с феромонами в 2022 году россияне демонстрировали в третьем квартале, когда было продано более 600 тысяч флаконов таких товаров.

"Практически весь объем духов с феромонами производится внутри России. Так, из всех поступлений такого парфюма на российский рынок только 2,3 тысячи флаконов были ввезены из-за рубежа. А произведено внутри страны 2,4 миллиона упаковок, что составляет более 99% от общего числа поставок", — добавляется в сообщении.

Система цифровой маркировки "Честный знак" введена в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства подлежат молочная продукция и минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.