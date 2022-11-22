МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Пиво в барах Франции подорожало на девять процентов с 2019 года, передает телеканал BFMTV со ссылкой на исследование платформы Privateaser.com. Во Франции разрешили заправлять машины маслом от фритюра

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 1000 заведений.

Опрос показал, что на фоне инфляции бары подняли стоимость пива на девять процентов по сравнению с 2019 годом. Так, в Париже стакан пива объемом 500 миллилитров в среднем стоит 7,05 евро, в провинции — 5,78 евро.

Подчеркивается, что годовая инфляция во Франции в октябре ускорилась до 6,2 процента.

"Кроме обычных факторов падения посещаемости в зависимости от сезона сейчас в игру вступают и другие: рост цен на энергию, инфляция… У французов больше нет прежнего желания потреблять напитки. Снижение покупательной способности неизбежно приводит к падению посещаемости", — сказал управляющий несколькими столичными заведениями Давид Зенуда.