МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Структура расходов россиян во втором квартале стала похожей на пандемийную модель потребления — в ситуации стресса выросли траты на покупку алкоголя, сигарет и сладостей, а упали — на культурные мероприятия и спорт, говорится в материалах аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. СМИ узнали о запуске онлайн-продаж отечественного алкоголя

"В ситуации стресса на фоне экономической неопределенности расходы россиян на "вредное потребление" – сладостей, алкоголя и табака – во втором квартале выросли к аналогичному периоду годовой давности на 18,6%, в среднем до 3,5 тысячи рублей в месяц на семью из трех человек" — говорится в исследовании на основе данных Росстата. Между тем интерес к культурным и спортивным мероприятиям в среднем по стране значительно снизился: траты на этот вид досуга в годовом выражении снизились сразу на 26,6%, до 1,91 тысячи рублей в месяц на семью из трех человек.

В целом во втором квартале доля расходов на сладости, алкоголь и табак в общей структуре потребления увеличилась до 5,4% с 5%, а на развлечения, по оценке компании, упала до 2,9% с 4,4%. Больше других, в 1,5 раза и более, траты на "вредное потребление" увеличили жители Москвы и Ненецкого автономного округа, а расходы на культуру и спорт сильнее всего, почти в два раза, сократили в Рязанской и Ульяновской областях.

В исследовании также отмечается, что россияне, сократив во втором квартале расходы на культурно-развлекательный досуг вне дома, увеличили траты на общепит, прежде всего на заведения фастфуда, в среднем на 15,3%, до 1,68 тысячи рублей в месяц на семью из трех человек. "Особенно заметный скачок трат произошел у домохозяйств в Ханты-Мансийском автономном округе, где расходы на кафе, бары и рестораны выросли более чем в 12 раз, до 4,040 тысячи рублей в месяц", — говорится в материалах.

"Общие расходы российских домохозяйств за год выросли в номинальном выражении на 9,8%, что, конечно же, в первую очередь связано с подорожанием всех товаров и услуг", — констатирует член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Рост трат на сладости, алкоголь и табак и желание сэкономить на культурных и спортивных мероприятиях он называет "своеобразным возвратом к пандемийной модели потребления, на этот раз продиктованным негативными экономическими ожиданиями населения".

"В ситуации неопределенности россияне идут по достаточно стандартному пути: готовы несколько увеличить расходы на вредную пищу и алкоголь – дешевые заменители развлечений, помогающие скрасить досуг и заесть стресс, но при этом предпочитают сократить траты на досуг вне дома и другие излишества, а также в целом переключаются на более дешевый ценовой сегмент и отказываются от дорогостоящих покупок – к примеру, расходы на бытовую технику упали сразу на 27%", — заметил он.

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%, возможно, будет в диапазоне 12-12,4%, полагал глава министерства Максим Решетников. По итогам 2021 года инфляция в РФ составила 8,39%: рост потребительских цен был ниже, но все равно находился на повышенных уровнях в течение всего прошлого года.