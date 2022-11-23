МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина могут запустить в Москве и области с ноября 2023 года, он продлится до 31 июля 2026 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на законопроект правительства РФ. В Роскачестве рассказали, что портит вкус вина

"Эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года, он продлится до 31 июля 2026-го. Об этом сказано в законопроекте правительства, с которым ознакомились "Известия". Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем доставка не будет оперативной: компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа", — пишет газета.

Законопроектом, уточняет газета, регламентируется, что для получения покупки граждане должны подтвердить свой возраст с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, применяется на "Госуслугах"), или показав курьеру паспорт. Авторы законопроекта считают, что эксперимент позволит правительству оценить, как работают предложенные механизмы контроля онлайн-продаж.

Как отмечают "Известия", основным разработчиком законопроекта выступил Минфин. В министерстве, пишет газета, полагают, что эксперимент поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции. В Минфине газете пояснили, что поставка напитков будет осуществляться напрямую от производителя. В Минпромторге инициативу поддержали: там полагают, что эксперимент может сократить объемы контрафактной продукции в интернете.

В Минздраве, однако, пишет газета, уверены, что дистанционная продажа алкоголя снизит положительный эффект от уже действующих запретов на продажу спиртного в России. "В доставке вина непосредственно по адресу есть риски: товар может получить несовершеннолетний, ведь у сделки непубличный характер. Курьерская доставка алкоголя на домашние и рабочие адреса также может повысить риски запоев, особенно если такая практика будет расширена на крепкое спиртное", — приводит газета цитату пресс-службы Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

В Ассоциации компаний интернет-торговли, пишут "Известия", считают инициативу своевременной, но отмечают, что у нее есть слабые места. Так, у потребителей не будет возможности использовать мобильные приложения, через которые сейчас формируют около 75% заказов. Кроме того, недоработаны механизмы идентификации возраста клиентов, нет возможности блокировать предложения о продаже спиртного в запрещенные зоны и временные интервалы, добавили в ассоциации.