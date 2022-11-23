МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запустит агрегатор офлайн-магазинов, с помощью которого пользователи смогут оформлять заказы с доставкой в этот же день, на первом этапе компания протестирует товары из категории FMCG, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Яндекс Маркет" выкупит все оставшиеся в России товары IKEA

"На старте: "Вкусвилл", "Магнит", "Азбука вкуса", "Лента", "Доктор Столетов", "Самсон Фарма", "Озерки" и другие. Мы начнем тестировать "магазиноцентричный" поисковой сценарий в категориях FMCG и "Лекарственные препараты и БАДы" до конца года. В следующем году планируем распространить этот подход и на другие категории с соответствующим пользовательским опытом", — добавляется в сообщении.

"Яндекс Маркет" будет помогать находить товары в офлайн-магазинах и доставлять их пользователям в тот же день. Для этого на маркетплейсе появится отдельная витрина магазинов. Туда смогут попасть как известные сетевые ритейлеры, так и небольшие специализированные магазины, например, фермерские лавки или шоурумы локальных марок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что маркетплейсу это поможет нарастить ассортимент и сократить сроки доставки за счет товаров, которые уже находятся рядом с покупателем. А самим магазинам – монетизировать узнаваемость своего бренда и лояльную аудиторию в онлайне.

В пресс-службе также подчеркнули, что эксперимент с встраиванием на "Маркет" витрины продуктовых магазинов, которые подключены к "Яндекс Еде", показал, что пользователям важно, в каком магазине совершать покупку. А запуск агрегатора магазинов позволит добавить на витрину торговые точки из других категорий, в том числе сети, которые специализируются на товарах для дома или стройматериалах.