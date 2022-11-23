МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 14 по 20 ноября выросли по сравнению с предшествующей неделей на 2,6%, а средний чек — на 1,4%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". В ГД поддержали проект об установлении МРОТ в 2023 году

Уточняется, что на предшествовавшей неделе — с 7 по 13 ноября — расходы выросли на 1,9%, а средний чек — на 0,6%.

"В период с 14 по 20 ноября средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 2,6%. Индекс недельных расходов составил 5 954 рубля", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 8%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 1,4% и в денежном выражении составил 695 рублей", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 3,1%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.